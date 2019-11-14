Адвокат: Соколов готов принести извинения семье погибшей и помочь материально

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов заявил о готовности оказать материальную поддержку семье убитой аспирантки Анастасии Ещенко и очень хочет принести свои извинения в связи с её утратой, рассказал на брифинге в Москве адвокат историка Александр Почуев.

"Но понятно, что никакими деньгами в данном случае не смягчить трагедию", - цитирует его ТАСС.

Сторона защиты, уточнил адвокат, пыталась связаться с родными погибшей, но отклика не получила.

Соколов вину в убийстве признал. Суд отправил его в СИЗО до 8 января 2020 года.

9 ноября историка выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук. Попав в квартиру к Соколову, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент убил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.