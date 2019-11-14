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9:59

Путин уверен, что властям "удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии"

фото ЗакС политика Путин уверен, что властям "удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии"

Владимир Путин полагает, что именно благодаря грамотным действиям российских властей экономика государства на протяжении уже многих лет держится стабильно и не идет "на убыль". Соображениями президент поделился на форуме БРИКС.

"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии", - приводит изречение Путина ТАСС.

Как и всегда, Путин не считает нынешние темпы роста ВВП достаточными. Удивительным образом как раз сегодня Росстат в очередной раз отчитался о том, что ВВП по итогам третьего квартала 2019 года вырос на 1,7% в годовом выражении, а производительность экономики выросла в два раза.

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11:51    
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10:25    
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