На кемеровского активиста завели дело о демонстрации свастики за фото с флешмоба о космосе

Кемеровский активист Дмитрий Миропольцев стал фигурантом административного делопроизводства по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (Демонстрация нацистской символики) за пост "ВКонтакте", посвященный флешмобу в память о 55-летии первого полета человека в космос.

В беседе с "МБХ медиа" Миропольцев рассказал, что на опубликованной им фотографии участники мирной акции "Покорение космоса" выстроились в форме числа "55", однако полицейские узрели в двух цифрах "нацистский символ" - свастику.

"Это ролик Первого канала. Если они докажут, что это демонстрация символики, то нужно лишать лицензии Первый канал", - считает активист.

Возбужденное в отношении него дело Миропольцев связывает со своей деятельности - в частности, он выпустил статью с резкой критикой губернатора региона.

"Я подозреваю, что из администрации подали указ [завести дело]. Это же старая информация. Это происходит, потому что я продолжаю проводить расследования о том, что разворовывают миллионы на дорогах. Я настаиваю, что там нет никакой нацистской символики", - подчеркнул он.

Ранее на Миропольцева напали и избили. После неизвестные хотели поджечь его дом.