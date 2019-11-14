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11:56

Российские правозащитники создали генератор жалоб в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Российские правозащитники создали генератор жалоб в ЕСПЧ

Российский правозащитный центр "Мемориал" совместно с "ОВД-Инфо" разработали автоматизированную систему генерации жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для граждан РФ, информирует "Коммерсант".

Правозащитники еще в 2017 году решили автоматизировать систему подачи заявлений в Страсбургский суд из-за огромного количества задержаний на акциях протеста Алексея Навального и однотипности нарушений со стороны властей России.

"Получив ссылку на генератор жалоб, люди сами загружают все документы - рапорты, протоколы допросов, ходатайства адвоката, решения суда. Они дают информацию о себе, об акции. Фактически это онлайн-анкета. На основе их ответов компьютер генерирует жалобу. Жалоба проверяется юристом, и если все нормально, то документ подписывается и уходит в ЕСПЧ", - рассказала о деталях процесса сотрудница "Мемориала" Марина Агальцова.

На данный момент система доступна лишь для тех, кто ранее обращался за помощью в "ОВД-Инфо", создателям предстоит "уладить все организационные вопросы".

Необходимость появления генератора правозащитники пояснили тем, что на оформление одной жалобы у юриста в среднем уходит пять часов, а в ЕСПЧ устали "от российских митинговых дел", вследствие чего суд большую часть обращений рассматривает в упрощенном порядке.

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13:18    
13-04 Ти плёхо понимайт по рюски ? Автор писаль "создали-построили", а не "скинуться". Ти всё мерашь на башли, а он грил про ТРУД и "полезное для РОДИНЫ". Но ти это не умейт, толька жидёш подачка от запад. Ти есть враг Родина.

13:04    
12:09 Фашистская гнусь предлагает людям скинуться на строительство школ и детских садов, когда его хозяева-олигархи забивают Питер уплотнительной коммерческой застройкой, игнорируя происходящую из-за этого перегрузку социальной инфраструктуры города. Стабильность в России подрывают твои хозяева, разрушающие правовой порядок в государстве, ради своих прибылей. Правозащитники и градозащитники хотя бы в какой-то степени противодействуют этому властному беспределу. А за это на них миллионные штрафы накладывают владельцы зарубежной недвижимости в начальственных креслах.

12:09    
Лучше бы эти прозападные мрази все вместе хоть какой-нибудь завод, мост, школу, детсад создали-построили во благо россиян, а то только гнусную желчь изрыгают и ведут подрывную работу стабильности в России! Уроды, но хоть что-то полезное сделайте для Родины, а тогда уж вякайте

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