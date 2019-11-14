18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:50

Кемеровский суд не увидел свастики в изображении, которое опубликовал местный активист

фото ЗакС политика Кемеровский суд не увидел свастики в изображении, которое опубликовал местный активист

Калтанский райсуд Кемеровской области прекратил дело в отношении местного активиста Дмитрия Миропольцева, которого обвиняли в демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) за публикацию изображения "ВКонтакте", посвященного флешмобу в честь 55-летия со дня первого выхода человека в космос.

На опубликованном Миропольцевым фото люди выстроились в форме числа 55, а полицейские узрели в цифрах "нацистский символ" - свастику. Примечательно, что данный кадр был показан в одном из программ на федеральном ТВ.

Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Заинтересованность правоохранителей Миропольцев связывает со своей деятельности - в частности, он выпустил статью с резкой критикой губернатора региона.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:54 Защита Соколова обжаловала его арест

17:31 Вишневский подал в полицию заявление о клевете

16:57 Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков прекратил голодовку   1

16:26 Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли

15:58 СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России   3

15:38 Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей   1

15:20 Институт наследия представил подходы к управлению историческим центром Петербурга

15:18 Минюст внепланово проверяет ФБК

14:50 Кемеровский суд не увидел свастики в изображении, которое опубликовал местный активист

14:36 Петербургские эсеры просят Макарова поскорее принять поправки к закону о митингах

14:10 Третий кассационный суд Петербурга поставил перед СМИ строгие условия для посещения   1

13:36 СК возбудил дело о халатности после стрельбы в колледже Благовещенска

13:15 В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео   3

12:57 Минтранс хочет запретить убийцам, террористам и насильникам работать в такси и общественном транспорте   3

12:26 Президента могут наделить правом бесконечно продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru