Кемеровский суд не увидел свастики в изображении, которое опубликовал местный активист

Калтанский райсуд Кемеровской области прекратил дело в отношении местного активиста Дмитрия Миропольцева, которого обвиняли в демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) за публикацию изображения "ВКонтакте", посвященного флешмобу в честь 55-летия со дня первого выхода человека в космос.

На опубликованном Миропольцевым фото люди выстроились в форме числа 55, а полицейские узрели в цифрах "нацистский символ" - свастику. Примечательно, что данный кадр был показан в одном из программ на федеральном ТВ.

Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Заинтересованность правоохранителей Миропольцев связывает со своей деятельности - в частности, он выпустил статью с резкой критикой губернатора региона.