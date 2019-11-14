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15:18

Минюст внепланово проверяет ФБК

фото ЗакС политика Минюст внепланово проверяет ФБК

Министерство юстиции начало внеплановую проверку Фонда борьбы с коррупцией, сообщил в Twitter директор ФБК Иван Жданов.

Основанием стало заявление ФБК об исключении из реестра НКО-иноагентов. Проверка должна подтвердить или опровергнуть наличие признаков иноагента в работе организации.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов 9 октября, после того как при проверке нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов. По его словам, теперь он получает «много писем с угрозами», а в интернете появились «какие-то совершенно невменяемые публикации» по поводу его «криминального прошлого».

Вторым «иностранным спонсором» оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог

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