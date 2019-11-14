18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:38

Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга приобретает во временное пользование 20 видов декоративных комнатных растений: фикусы, драцены, пальмы и др. Начальная цена контракта - 1,7 млн рублей. После 21 декабря 2020 года растения Смольного "уйдут в отставку". 

Согласно техзаданию закупки, кроме 126 растений администрации губернатора также потребуются 69 кашпо и услуги по поливу, удалению засохших листочков и пыли два раза в неделю. Привезти фикусы и прочих зеленых "новоселов" в Смольный исполнитель должен будет в январе 2020 года. В течение года от него потребуется своевременно заменять погибшие или больные растения. А после 21 декабря подрядчик должен будет вывезти все свои растения из администрации.

Больше всего в Смольном требуется драцен - 44 штуки разных видов высотой от 40 до 160 см. В 39 экземплярах нужны небольшие растения аглаонема mix. Самыми высокими в Смольном будут пальмы (до 180 см), коринокарпус пестролистный (200 см) и фикусы (до 200 см). В одном экземпляре покупают и небольшое растение под названием диффенбахия. Растение считается ядовитым, сок некоторых видов может вызывать ожоги. С диффенбрахией также связаны разные суеверия, ее иногда называют "мужегоном" - якобы растение ослабляет мужскую энергию. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 ноября, 15:16 Законодательное собрание готово потратить более 5 млн рублей на компьютеры

30 октября, 18:08 Петербургскому парламенту понадобились 20 маленьких холодильников

28 октября, 20:16 ЗакС Петербурга готов потратить 3,3 млн рублей на изготовление французских штор

23 октября, 14:24 Новогодний прием правительства Петербурга может подорожать на 163 тысячи рублей

14 октября, 14:55 Правительство Петербурга одобрило проект бюджета с дефицитом 36,7 млрд

1 октября, 18:26 Смольный потратит более миллиарда на развитие "Безопасного города"

27 сентября, 22:06 Вы будете смеяться: Смольный отдал более 9,1 млн рублей на студенческий КВН

26 сентября, 21:07 ЗакС Петербурга обновит ковры Мариинского дворца за 3,6 млн рублей

25 сентября, 16:30 Охрана ЗакСа Петербурга подорожала почти на 3 млн рублей

23 сентября, 18:31 Смольный готов потратить на "Доброфорум" 9,2 млн рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:11    
Отдам фикусы бесплатно.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:54 Защита Соколова обжаловала его арест

17:31 Вишневский подал в полицию заявление о клевете

16:57 Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков прекратил голодовку   1

16:26 Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли

15:58 СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России   3

15:38 Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей   1

15:20 Институт наследия представил подходы к управлению историческим центром Петербурга

15:18 Минюст внепланово проверяет ФБК

14:50 Кемеровский суд не увидел свастики в изображении, которое опубликовал местный активист

14:36 Петербургские эсеры просят Макарова поскорее принять поправки к закону о митингах

14:10 Третий кассационный суд Петербурга поставил перед СМИ строгие условия для посещения   1

13:36 СК возбудил дело о халатности после стрельбы в колледже Благовещенска

13:15 В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео   3

12:57 Минтранс хочет запретить убийцам, террористам и насильникам работать в такси и общественном транспорте   3

12:26 Президента могут наделить правом бесконечно продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru