Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга приобретает во временное пользование 20 видов декоративных комнатных растений: фикусы, драцены, пальмы и др. Начальная цена контракта - 1,7 млн рублей. После 21 декабря 2020 года растения Смольного "уйдут в отставку".

Согласно техзаданию закупки, кроме 126 растений администрации губернатора также потребуются 69 кашпо и услуги по поливу, удалению засохших листочков и пыли два раза в неделю. Привезти фикусы и прочих зеленых "новоселов" в Смольный исполнитель должен будет в январе 2020 года. В течение года от него потребуется своевременно заменять погибшие или больные растения. А после 21 декабря подрядчик должен будет вывезти все свои растения из администрации.

Больше всего в Смольном требуется драцен - 44 штуки разных видов высотой от 40 до 160 см. В 39 экземплярах нужны небольшие растения аглаонема mix. Самыми высокими в Смольном будут пальмы (до 180 см), коринокарпус пестролистный (200 см) и фикусы (до 200 см). В одном экземпляре покупают и небольшое растение под названием диффенбахия. Растение считается ядовитым, сок некоторых видов может вызывать ожоги. С диффенбрахией также связаны разные суеверия, ее иногда называют "мужегоном" - якобы растение ослабляет мужскую энергию.