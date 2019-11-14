Суд ограничил Шестуна в сроке ознакомления с материалами дела до 29 ноября

Басманный суд Москвы ограничил бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну срок ознакомления с материалами его уголовного дела до 29 ноября, сообщила его жена Юлия Шестун.

С материалами дела Шестун знакомится с 15 августа. По словам адвоката Милы Сметаниной, из-за голодовки врачи ограничивали время на ознакомления, при этом следствие запретило адвокатам передавать копии материалов дела в СИЗО: изучать материалы Шестун мог только в присутствии следователей.

Шестуну необходимо изучить 161 томов. По подсчетам, врачи разрешили ему изучать дело только в течение примерно 15 часов. Подчеркивается, что за 62 рабочих дня изучить 161 том невозможно. Пока Шестун ознакомился с девятью томами дела и приступил к изучению десятого.

Сметанина заявила, что ни Шестуну, ни адвокатам не дали возможности ознакомиться с вещественными доказательствами и дополнительными материалами, которые следователи приобщили к делу уже после начала ознакомления.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли, и не подписывал лично никаких компрометирующих его документов. Судебное преследование экс-чиновник связывал со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье.