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9:40

В Евпатории полиция грубо задержала "навальнистов", запускавших дрон

фото ЗакС политика В Евпатории полиция грубо задержала "навальнистов", запускавших дрон

Минувшим вечером в Евпатории правоохранители задержали двух сотрудников штаба Алексея Навального Максима Климова и Александра Данилова, передает "ОВД-Инфо".

Как рассказала сотрудница штаба Татьяна, активистов задержали после того, как они стали запускать в жилой зоне на береговой линии квадрокоптер. Одного из местных жителей данное действо разозлило и он вызвал полицию.

"Полиция вместо того, чтобы просто поинтересоваться, что они там делают, начала в грубой форме требовать документы, потом без постановления начала обыскивать машину, повалили Максима на землю, задержали в грубой форме и отвезли в отделение", - уточнила детали произошедшего Татьяна.

Данилова отпустили из отдела после того, как он сдал анализ мочи, а Климова продержали дольше.

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12:42    
Запускали дрон в интересах украинской разведки, наверное, так как вокруг Евпатории много наших воинских частей...

12:18    
11:08. При Лаврентии Палыче я бы стоял на караульной вышке с крупнокалиберным пулемётом...ни одна прозападная мразь из лагеря не сбежала бы...и вы в том числе...

11:08    
10:06. Тебя, фашиста Сашу, при Лаврентии Павловиче бы отправили лет на 10 лес валить. Не помогло бы твоё притворство - "я за социализм, я за советскую власть, я за Сталина". И писал бы оттуда в никуда: "Дорогой Иосиф Виссарионович, произошла ошибка..."

10:59    
10:06  Всех пригожидских троллей в парашу, так как они ВРАГИ России-воровские подстилки!

10:06    
Всех навальнистов на нары, так как они ВРАГИ России-американские подстилки! Эх, уважаемого Лаврентия Палыча бы на недельку в Россию...

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