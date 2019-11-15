В Евпатории полиция грубо задержала "навальнистов", запускавших дрон

Минувшим вечером в Евпатории правоохранители задержали двух сотрудников штаба Алексея Навального Максима Климова и Александра Данилова, передает "ОВД-Инфо".

Как рассказала сотрудница штаба Татьяна, активистов задержали после того, как они стали запускать в жилой зоне на береговой линии квадрокоптер. Одного из местных жителей данное действо разозлило и он вызвал полицию.

"Полиция вместо того, чтобы просто поинтересоваться, что они там делают, начала в грубой форме требовать документы, потом без постановления начала обыскивать машину, повалили Максима на землю, задержали в грубой форме и отвезли в отделение", - уточнила детали произошедшего Татьяна.

Данилова отпустили из отдела после того, как он сдал анализ мочи, а Климова продержали дольше.