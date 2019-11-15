Адвокат: Соколову не спешат говорить об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психоэмоциональное состояние

Историку Олегу Соколову, пребывающему в СИЗО из-за убийства и расчленения аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не говорят о том, что он уволен из главного вуза Петербурга, рассказал в беседе с журналистами адвокат Александр Почуев.

"Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это всё. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", - цитирует Почуева РИА "Новости".

В изолятор он попросил принести книги - в основном, по истории и религии.

9 ноября историка достали в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук. Попав в квартиру к Соколову, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент убил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.