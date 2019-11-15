На защитника Шиеса составили протокол за порчу "залитого льдом щебня"

На поморского активиста Дмитрия Спирина, задержанного накануне близ станции Шиес, составили протокол о порче имущества (ст. 7.17 КоАП). Информацией поделилась местная активистка Анна Степанова с изданием "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Чопики залили водой тропинку, ведущую на гору щебня, по которой люди поднимались на пост „Гора“. После этого лестница превратилась в ледяную горку и Дима ломиком делал на ней ступеньки. Тут к нему подошли ЧОП с полицией. Они заявили, что щебень - их имущество и если он не прекратит его портить, они вынуждены будут написать заявление", - пояснила ситуацию Степанова.

На данный момент Спирин пребывает в отделении полиции города Яренска и ждет суда.

Напомним, борьба поморцев с потенциальным мусорным полигоном длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству жителей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются - теперь под охраной ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.