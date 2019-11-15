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10:27

На защитника Шиеса составили протокол за порчу "залитого льдом щебня"

фото ЗакС политика На защитника Шиеса составили протокол за порчу "залитого льдом щебня"

На поморского активиста Дмитрия Спирина, задержанного накануне близ станции Шиес, составили протокол о порче имущества (ст. 7.17 КоАП). Информацией поделилась местная активистка Анна Степанова с изданием "Северо-Запад. МБХ медиа".

"Чопики залили водой тропинку, ведущую на гору щебня, по которой люди поднимались на пост „Гора“. После этого лестница превратилась в ледяную горку и Дима ломиком делал на ней ступеньки. Тут к нему подошли ЧОП с полицией. Они заявили, что щебень - их имущество и если он не прекратит его портить, они вынуждены будут написать заявление", - пояснила ситуацию Степанова.

На данный момент Спирин пребывает в отделении полиции города Яренска и ждет суда.

Напомним, борьба поморцев с потенциальным мусорным полигоном длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству жителей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются - теперь под охраной ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.

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