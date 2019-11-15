Петербургские депутаты нашли способ штрафовать за неоплату парковки

Петербургские парламентарии - единоросс Денис Четырбок и коммунист Александр Рассудов - разработали законопроект, который в случае принятия позволил бы правительству города привлекать к административной ответственность граждан, не соблюдающих правила оплаты парковок. Соответствующие коррективы предлагается внести в КоАП.

Депутаты хотят наделить должностных лиц правом требовать у органов МВД сведения о владельцах авто, которые нарушают закон в области благоустройства с использованием ТС. Данная мера, считают авторы инициативы, позволит наконец штрафовать нерадивых парковщиков.

Если ЗакС одобрит предложенные поправки, они будут переданы на рассмотрение Госдумы.

Добавим, в Петербурге еще в 2015 году появились зоны платной парковки, однако способов штрафовать граждан, которые не спешат расстаться с собственными средствами для оплаты услуги, продумано не было. Связано это с тем, что МВД отказывает в предоставлении данных об автовладельцах по номерам машин, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

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