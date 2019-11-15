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13:45

Ректору СПбГУ Кропачеву удалось войти в состав РАН

фото ЗакС политика Ректору СПбГУ Кропачеву удалось войти в состав РАН

Ректор Санкт-Петербургского Государственного университета Николай Кропачев сумел преодолеть необходимый барьер для прохождения в Российскую академию наук: он избрал членом-корреспондентом в отделение общественных наук в секции "Право", информирует РБК.

Для избрания академиком или членкором кандидату необходимо было набрать две трети голосов. За выдвиженцев в академики могли отдавать свои голоса только действительные академики РАН.

В общей сложности РАН объявила 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов, из которых 27 кандидатов в рамках программы по "омоложению" Академии должны быть моложе 56 лет.

На членство в РАН претендовал также ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, однако ему не удалось пройти первый этап выборов.

Напомним, накануне комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении проект законотворческой инициативы, согласно которой президента наделяется правом бесконечно продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ.

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16:31    
16:00 Привет, Насральный. Другими словами, у него на руках то, что у тебя в голове.

16:00   Бордунов  
14.36   А что на твоих руках? Судя по запа[цензура]дущему от твоего коммента, ты, во-первых, используешь не туалетную бумагу, а ладошки. и , во-вторых, не моешь руки после туалета.

14:59    
Только сейчас обратил внимание: как Кропачев похож на Мединского. Они не родственники?

14:36    
Позор академикам! На руках Кропачева кровь Ещенко!

14:25    
Для него всегда открыты двери РАЕН.

14:07    
С новым утверждением Кропачева ректором СПбГУ, шансы Медведева на успешное участие в спецоперации "Трансфер" снижаются. Это ещё одна гирька на его репутации.

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