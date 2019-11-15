Останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют доцента Соколова, похоронят на Кубани

Тело убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается бывший доцент вуза Олег Соколов, похоронят в её родной станице Старовеличковской в Краснодарском крае. Самолет с останками уже направляется из Петербурга на Кубань. Похороны назначены на завтра, 16 ноября, поделился с РИА "Новости" председатель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко.

"В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, а завтра в 11 часов отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем [отцом убитой] разговаривал, он говорит: дождемся приезда. После отпевания будут похороны в нашей станице", - уточнил Тарасенко.

Соколов вину в преступлении признал. Несколько дней назад его лишили должности в СПбГУ.

9 ноября историка достали в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук. Попав в квартиру к Соколову, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент убил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.