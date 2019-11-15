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13:47

Управление судебного департамента снова ищет подрядчика для стройки Московского райсуда

фото ЗакС политика Управление судебного департамента снова ищет подрядчика для стройки Московского райсуда

Для завершения затянувшегося строительства Московского районного суда на Дунайском проспекте вновь ищут исполнителя. Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано 14 ноября на сайте госзакупок. 

Оставшиеся работы оцениваются Управлением судебного департамента в 241,7 млн рублей. Согласно аукционной документации, в основном незавершенными остались внутренняя отделка и работы по благоустройству территории.  Прием заявок на участие в аукционе закончится 25 ноября, на работы подрядчику останется меньше месяца - до 25 декабря 2019 года. 

С предыдущим подрядчиком, компанией "Союзстрой" управление расторгло контракт 29 октября 2019 года. В соглашении о расторжении указано, что причиной стала "необходимость прохождения повторной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости". Фактически за строительство подрядчик получил 466,5 млн рублей из запланированных 708,2 млн. 

Строительство Московского районного суда на Дунайском проспекте начало ЗАО "Водоканалстрой". Контракт на 1,3 млдр рублей с этой компанией был заключен в июне 2014 года. В апреле 2017 года контракт был расторгнут из-за невыполнения подрядчиком обязательств, как указано в документации. В итоге "Водоканалстрой" фактически получил лишь 815,9 млн рублей. В июне того же года к завершению строительства привлекли "Союзстрой". Вначале стоимость работ этой кампании оценивалась в 643,8 млн рублей, а сдача объекта планировалась в конце 2018 года. Позже цена контракта увеличилась до 708,2 млн рублей, а сроки завершения строительства сдвинули на конец 2019 года.  

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