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14:41

Главным редактором "Новой газеты" стал Дмитрий Муратов

фото ЗакС политика Главным редактором "Новой газеты" стал Дмитрий Муратов

Сотрудники "Новой газеты" выбрали нового главреда - им стал Дмитрий Муратов. Его кандидатуру на выборах поддержало большинство сотрудников редакции.

Главного редактора в "Новой", начиная с 2009 года, выбирают сроком на два года. Согласно уставу редакции, выдвигаться может только штатный сотрудник, равно как и участвовать в голосовании имеют право лишь сотрудники. Электоральный процесс - тайный.

Кроме Муратова на должность претендовали журналист Илья Азар и Сергей Кожеуров.

Муратову 58 лет, он является одним из основателей "Новой газеты". После появления издания был членом редакционной коллегии, спецкором в зоне боевых действий и заместителем главного редактора.

Впервые пост главреда занял в 1995 году, следующие 22 года не меняя сферы деятельности. Однако в ноябре 2017 года решил "взять отгул" и не участвовать в выборах.

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16:29   Бордунов  
"Давно пора закрыть эту русофобскую клоаку, а сотрудников отправить на урановый рудник поработать, наконец-то, во благо России!" вот эта клоака - 14:54.
15:54 Привет, Насральный. Напиши подробнее про "зарубежных антироссийских хозяев, реальных хозяев издания"
А то, кроме вони, от тебя никаких фактов.

15:54   Бордунов  
Не надо дурачить народ, что выбран он был большинством сотрудников. Без согласования с зарубежными антироссийскими хозяевами, реальными хозяевами издания, никакое "большинство" его не выбрало бы.

14:54    
Давно пора закрыть эту русофобскую клоаку, а сотрудников отправить на урановый рудник поработать, наконец-то, во благо России!

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