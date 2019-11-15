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14:51

Убытки Франции из-за протестов "желтых жилетов" составили 2,5 млрд евро

фото ЗакС политика Убытки Франции из-за протестов "желтых жилетов" составили 2,5 млрд евро

Руководство Франции отчиталось об ущербе, который был причинен экономике страны из-за протестов "желтых жилетов", которые регулярно проходят в республике начиная с 2018 года.

"Правительство оценило убытки от движения «желтых жилетов» в 2,5 миллиарда евро. <...> Страховые компании, в свою очередь, выплатили компенсации на сумму 230 миллионов евро 13 тысячам пострадавшим от демонстрантов", - делится информацией RTL.

Почти 5 тысяч компаний вынуждены были обратиться к властям за помощью, так как акции протеста существенно сказались на их бизнесе. Более остальных под "ударом" оказались ретейлеры: продажа одежды в магазинах, расположенных в центрах городов республики, упала на 30%.

Кроме того, 75 тысяч сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса, а также торговли, оказались без работы из-за "желтых жилетов".

Движение "желтых жилетов" начало свои выступления год назад - 13 ноября 2018 года. Их акции обычно собирают несколько десятков тысяч человек. Время от времени случаются стычки с полицейскими, с которыми манифестанты ведут себя не всегда церемонно. В ответ порой применяется слезоточивый газ. Первоначально протестовавшие против повышения цен на бензин и добившиеся своего, постепенно "жилеты" стали расширять требования: вместе с социальными возникли и политические, такие, как отставка действующего президента Эмманюэля Макрона. На данный момент осуждены за различные правонарушения в ходе протестов более 5 тысяч их участников.

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17:07    
Выписка из мед. карты 16.36
"Психических отклонений не выявлено. Просто дурак."

16:52   Бордунов  
16:36 Щас, все кинулись возмещать по писку тролльчатины. Ты, русофоб, заявление напиши, да в суд подай, да выиграй.
И почему ты сам не отправишься на рудник "во благо Родины"? Там ты принесешь гораздо больше пользы Путину, чем повизгивая в каментах.

16:44    
У пригожинских троллей всё чаще звучит откровенно фашистская идеология. Их работодатель нашёл новую "национальную идею" для России?

16:36    
Навальнисты-мрази пусть возместят москвичам 2,5 миллиарда убытков или все вместе пусть отработают на урановых рудниках! Каждому бунтовщику выдать по тачке, лопате, рукавицам и пусть урановую руду возят во благо Родины! России нужен уран для атомных бомб!

16:24   Бордунов  
14:56, 15:49 Пригожинцы-уроды Саша и Насральный, не желаете обратиться в суд на возмещение 2,5 млрд?

15:49   Бордунов  
Полностью согласен с тобой, Саша!    Удивляет мягкотелость нашей власти к этим  уродам. Неужели надеется на их здравомыслие? Напрасно. Пора ужесточать репрессии. Хорошего обращения они не поймут никогда.

14:56    
Убытки от навальнистов-уродов в Москве не меньше!

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