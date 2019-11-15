Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода

Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Законопроект призван установить основы госполитики в области профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода. В методах по профилактике указано, что йодированную соль следует использовать при изготовлении пищевых продуктов, за исключением тех случаев, когда технологический процесс этого не допускает.

«При производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых имеется пищевая соль, использование йодированной пищевой соли является обязательным», - указано в законопроекте.

По мнению Минздрава, такие меры поспособствуют профилактики заболеваний, вызванных дефицитом йода, для «нормального физического и психического развития детей» и «сохранения и укрепления здоровья граждан».