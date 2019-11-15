"Стыдище просто до смерти": Замглавы ФСИН отказался от устных комментариев СМИ

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что больше не будет давать комментариев, вместо этого следует обращаться с письменным запросом в пресс-службу ведомства.

По словам Максименко, служба меняет формат работы и будет отвечать на запросы в течение семи дней. Сам представитель ФСИН считает, что такие перемены – к лучшему.

«Вот пример: начальник колонии – это пару недель назад было – головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит», - сказал Максименко, пообещав, что ведомство станет открытым для прессы.

«Вектор на открытость и прозрачность ФСИН остаётся неизменным, меняется только формат общения. Мы и дальше ничего не собираемся скрывать от нашего общества, от нашего народа, да и от вас, от журналистов. Будем готовы ответить всегда на любые, пусть даже и не совсем приятные и удобные для нас вопросы», - подчеркнул представитель службы

Примерно месяц назад в ФСИН сменился директор: место Геннадия Корниенко занял Александр Калашников. До перехода на новую должность Калашников возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю, а перед этим – по Коми.