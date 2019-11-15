Семья проректора МГИМО отсудила у Азара и других журналистов по 400 тысяч рублей

Хамовнический суд Москвы обязал главного редактора журнала «Мох» Илью Азара и других ответчиков выплатить по 400 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства семьи проректора МГИМО Натальи Кузьминой, передает «Новая газета».

Иск против Азара, а также муниципального депутата Хамовников Александры Парушиной и журналистки Ксении Лученко, был подан из-за трех публикаций о сносе зданий в Москве: Дома детского творчества в Хамовников, дома Черникова, а также о встрече жителей и депутатов округа против «варварской застройки в районе». В статьях утверждалось, что семья Кузьминой причастна к сносу и участвует в «рейдерских захватах».

Суд постановил взыскать с Азара, Парушиной и Лученко по 400 тысяч рублей с каждого. Также Азара, как главреда, обязали удалить статью про дом Черникова и главу из текста о Доме детского творчества в Хамовников, которая касается Кузьминых. Также он должен опубликовать опровержение и возместить судебные издержки.