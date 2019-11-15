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18:07

МО "Чкаловское" покупает автомобиль за 1,2 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Чкаловское" покупает автомобиль за 1,2 млн рублей

Местная администрация МО «Чкаловское» объявила об электронном аукционе на поставку автомобиля. В документации указано, что транспорт необходим для обеспечения деятельности муниципалитета.

Максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. Муниципалам требуется новый легковой автомобиль 2019 года выпуска с мощностью двигателя не более 125 лошадиный сил. К цвету транспорта заказчик никаких требований не предъявляет. 

Получить автомобиль муниципалы желают до 25 декабря 2019 года. 

В начале октября администрация МО "Чкаловское" продала находившийся в собственности муниципалитета ГA3-2217 за 90 тысяч рублей. 

 


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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19:02    
Мартинович привык к иномаркам!  На отечественот машинах брезгует ездить!

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