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15 ноября, 20:59

"Вы идете, мы стоим, они сидят": активисты поддержали политзаключенных серией пикетов

фото ЗакС политика "Вы идете, мы стоим, они сидят": активисты поддержали политзаключенных серией пикетов

В Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных, сообщают Telegram-каналы.

В акции приняли участие десятки человек, передает «Бумага». Пикеты проходили у Гостиного двора, станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Участники поддержали плакатами фигурантов дел «Сети»*, «Нового величия», «московского дела», осужденных в Ростове. Правоохранители проверяли у пикетчиков документы, о задержаниях не сообщается.

«Сеть» - организация признана террористической и запрещена в России

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