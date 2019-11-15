"Вы идете, мы стоим, они сидят": активисты поддержали политзаключенных серией пикетов В Петербурге прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных, сообщают Telegram-каналы. В акции приняли участие десятки человек, передает «Бумага». Пикеты проходили у Гостиного двора, станций метро «Приморская» и «Василеостровская». Участники поддержали плакатами фигурантов дел «Сети»*, «Нового величия», «московского дела», осужденных в Ростове. Правоохранители проверяли у пикетчиков документы, о задержаниях не сообщается. «Сеть» - организация признана террористической и запрещена в России Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен