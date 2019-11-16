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11:11

"Не хотим делать бизнес на трагедии": Испанское издательство отказалось продавать книги Соколова

фото ЗакС политика "Не хотим делать бизнес на трагедии": Испанское издательство отказалось продавать книги Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro изъяло из продажи тираж книги "Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа" российского историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении своего сожительницы Анастасии Ещенко, передает РИА "Новости".

В Испании Соколов неоднократно бывал и участвовал там в исторических реконструкциях.

"Несмотря на то что после новости об убийстве в Санкт-Петербурге спрос на книгу резко возрос, на "Амазоне" ее моментально раскупили, мы приняли решение не продавать ее больше. Мы не хотим делать бизнес на трагедии. В этой ситуации должен превалировать человеческий фактор, а не какие-либо другие основания", - поделился соучредитель издательства Хавьер Гомес.

Книгу убрали из каталога, с сайта, изъяли из магазинов последние экземпляры. Также руководство издательства распоряжение дистрибьютерам прекратить ее распространять.

Напомним, Олег Соколов вину в убийстве признал и раскаялся в содеянном. Сейчас он пребывает под арестом в СИЗО "Кресты".

9 ноября историка достали сильной пьяным из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Попав домой к Соколову, который живет неподалеку от места, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик, а после, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.

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