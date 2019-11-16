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11:57

Умер политик, глава движения "Новая Россия" Никита Исаев

фото ЗакС политика Умер политик, глава движения "Новая Россия" Никита Исаев

В возрасте 41 года скончался политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Ему стало плохо в поезде Тамбов - Москва, позднее у него диагностировали сердечно-сосудистую недостаточность, из-за которой и остановилось сердце, пишет "Комсомольская правда"

Исаев работал в Министерстве регионального развития, в 2008 году получил должность замглавы госкомитета по делам молодежи Василия Якеменко, а начиная с 2017-го стал руководителем общественно-политического движения "Новая Россия".

В 2016 году "Единая Россия" отклонила заявку Исаева, который тогда входил в президиум политсовета "Родины", на участие в праймериз ввиду "жесткой и неэтичной позиции" по отношению к единороссам.

Летом "Медуза" сообщала, ссылаясь на источники, что политик мог стать во главе "Справедливой России" вместо Сергея Миронова.

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13:03    
неа скорее чаёк с полонием

12:28    
типа новичок

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