Экс-чиновник администрации Пскова решил продать через интернет сайт губернатора

Сайт губернатора Псковской области вынужденно поменял домен с "ведерников.рф" на "губернатор60.рф". Что послужило прецедентом для такого решения, пояснил глава региона Михаил Ведерников у себя в Instagram.

По его словам, бывший первый замначальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников, которого в прошлом году, как выразился Ведерников, "попросили", решил "разбогатеть" на проделанной им же работе. По просьбе администрации региона, Колесников зарегистрировал домен "ведерников.рф" на свое имя, а через год после увольнения решил на нем заработать, выставив на продажу за 260 тысяч рублей.

В итоге сайт был недоступен в течение 9-10 часов.

"Никогда не давал и не дам себя шантажировать! Колесников (по нашим сведениям, он работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний) ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдём возможность убедить его в этом", - заверил Ведерников.