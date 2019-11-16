На Кубани похоронили жестоко убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

В Краснодарском крае, в станице Старовеличковской, простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, передает "Интерфакс". На похороны пришли более сотни человек.

Отпевание прошло в Свято-Троицком храме станицы, который не смог вместить всех желающих проститься.

Похоронили Ещенко в закрытом гробу.

В убийстве 24-летней девушки подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов, который вину в преступлении признал. Сейчас он находится в СИЗО "Кресты", где пробудет вплоть до 8 января. Кроме того, его уволили из главного вуза Петербурга.

9 ноября историка достали сильно нетрезвым из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. После этого, уже в больнице, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у Соколова полицейские нашли отрезанную голову женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик, выкинув их в мешках в Мойку, а после, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.