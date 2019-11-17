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15:55

Силовики задержали 50 человек на антифашистском турнире по единоборствам в Москве

фото ЗакС политика Силовики задержали 50 человек на антифашистском турнире по единоборствам в Москве

 

Силовики сорвали антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, задержаны не менее 50 человек, передает «Медиазона».

Бывший фигурант «москоского дела» Владислав Барабанов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как мужчины в масках заходят в спортивный зал. Участников турнира поставили лицом к стене с руками за головой, дав указание убрать телефоны.

По словам одной из присутствовавших на турнире, задержаны от 50 до 60 человек. Их везут в ОВД «Сокол» и «Аэропорт». По ее словам, к залу подъехали два автобуса с бойцами ОМОН, задержания силовики объяснили «ориентировкой», пообещав «переписать и отпустить» задержанных.

Турнир проводится в память об антифашисте и анархисте Иване Хуторском. 16 ноября 2009 года его застрелил в подъезде дома участник «Боевой организации русских националистов» Алексей Коршунов.

 

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