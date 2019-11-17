Лукашенко о выборах главы Беларуси: Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен участвовать в выборах главы республики в 2020 году, но при этом заявил, что не намерен держаться за президентское кресло, передает «Интерфакс».

«Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, он предложит свою кандидатуру, но если его не захотят выдвинуть, то пусть его кандидатуру отвергнут – хотя Лукашенко дал понять, что будет «переживать» по этому поводу. Он заявил, что не обидится, если его не поддержат.

«[Однако] если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста», - продолжил Лукашенко.

По его мнению, выборы президента страны следует провести летом 2020 года, до конца августа. Говоря о том, что летом беларусы будут в отпусках, президент отметил, что тот, кто хочет, проголосует.

Лукашенко – президент Беларуси с 1994 года.