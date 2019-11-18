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9:31

Петербург стал регионом с самым медленным ростом зарплат

фото ЗакС политика Петербург стал регионом с самым медленным ростом зарплат

Росстат признал Петербург регионом с самым медленным ростом зарплат, передают «Известия».

Данные о размерах и темпах роста зарплат в регионах России взяты из информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения по итогам III квартала. Размеры зарплат не брались в расчет, только средний процент роста в январе-августе.

Оказалось, что в Петербурге зарплаты выросли лишь на 3,6%. Предпоследнюю точку рейтинга заняла Северная Осетия с показателем 3,7%. В Калининградской области зарплаты выросли на 4%.

Лидером рейтинга оказалась республика Тыва: здесь зарплаты повысились в среднем на 13%. На втором месте – Севастополь (11,6%), третьм стала Костромская область (10,9%).

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9:55    
Зарплаты в России(Питере) растут быстрее, чем инфляция по стране и это хорошо! Чтобы зарплата росла быстрее, надо ЛУЧШЕ и БОЛЬШЕ работать, петербуржцы!

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