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9:58

Уровень симпатий россиян к Путину снизился до уровня 2011 года

фото ЗакС политика Уровень симпатий россиян к Путину снизился до уровня 2011 года

«Левада-центр» зафиксировал снижение симпатий россиян к президенту Владимиру Путину до уровня перед протестами 2011-2012 года, пишут «Ведомости».

По данным опроса, о своей симпатии к Путину сообщили 24% респондентов. В 2017 году этот показатель составлял 32%. Такой же уровень был зафиксирован в октябре 2011 года, антирекорд – 18% - отмечался в марте 2013-го.

30% респондентов заявили, что не могут сказать о Путине ничего плохого. 8% - ничего хорошего. 15% настроены нейтрально или безразлично, об антипатии и отвращении заявили по 3% опрошенных.

В целом позитивное отношение к Путину – на уровне симпатий и восхищений – снизилось с 2017 года на 10 процентных пунктов, отметили социологи. При этом нейтрально-дистанцированное отношение выросло на 7 процентных пунктов, до 61%. Максимальной сумма позитивных оценок президента была в марте 2008 года – 50%.

При этом оценка работы Путина на посту президента выросла на 3 п.п. с октября 2018-го: его работу одобряют 70% респондентов, не одобряют – 28%. Этот показатель был рекордным в октябре 2014 года: 85%.

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10:21    
ГЛАВНОЕ - это РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ, ОДОБРЕНИЯ россиянами деятельности Президента РФ Путина, который равен 70%!!!!!!!!!!! Один из высочайших рейтингов в мире среди президентов! Всё остальное-социологическая чушь! Симпатии(??????) А можно было дать данные о количестве желающих переспать с Путиным и тд. итп. И говорить, что ой как мало, всего 30%, к примеру...

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