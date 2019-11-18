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10:26

СМИ: Путин одобрил проект строительства моста через Лену стоимостью 83 млрд рублей

фото ЗакС политика СМИ: Путин одобрил проект строительства моста через Лену стоимостью 83 млрд рублей

 

Президент Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лена в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, 9 ноября Путин наложил на письмо с просьбой главы Якутии Айсена Николаева предусмотреть в бюджете деньги на проект резолюцию: «Ситуация созрела для реализации». В ней же он поручил правительству внести предложение, говорят источники.

Общая стоимость строительства моста оценивается в 83 млрд рублей. Из них 47,8 млрд рублей планируется взять из федерального бюджета, 6,4 млрд рублей- из бюджета Якутии. Остальные деньги в строительство должны вложить частные инвесторы.

Строительство моста предполагается завершить в 2025 году. Рассчитывается, что мост обеспечит рост транспортной доступности Якутска круглый год до 70% и снизит затраты на северный завоз на 4,1 млрд рублей. Пока Якутск – единственный из крупнейших городов России, который не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автомобили идут по зимнику, летом – на пароме, который ждут по два часа.

 


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11:48    
Давно пора этот мост надо было якутам построить! Деньги есть! Десятки заводов на мост будут работать, десятки тысяч россиян получат работу и зарплату и тд.

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