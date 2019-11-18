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10:56

В законе о домашнем насилии пропишут понятие "преследование"

фото ЗакС политика В законе о домашнем насилии пропишут понятие "преследование"

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, добавив определение преследования, пишет РБК.

Под преследованием предлагается понимать: «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Под это же определение попадут действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

Еще одно предложение депутатов – запретить общественным организациям, занимающимся профилактикой семейно-бытового насилия, сообщать о случаях насилия силовым структурам без согласия жертвы. Иначе это приведет к нарушению прав лиц, «без желания потерпевшей нельзя обращаться в полицию», указано в документе.

По словам соавтора законопроекта, депутата Оксаны Пушкиной, поправки учтут в финальной версии законопроекта. Она рассказала, что работа над документом теперь связана с делом бывшего профессора СПбГУ Олега Соколова: вуз участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы о семейно-бытовом насилии в России. Когда Соколов убил аспирантку, свою сожительницу, профессор кафедры уголовного права вуза Владислав Щепельников предложил создать центр изучения проблем семейно-бытового насилия, сказала Пушкина.

Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили об угрозах и оскорблениях, поступающих в их адрес. По словам Пушкиной, угрожают те же люди, что угрожали сорвать ранее показ фильма Алексея Учителя «Матильда».

В законе о домашнем насилии предлагается запретить преследователю приближаться к пострадавшему или обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Пока домашнее насилие в России декриминализировано: за первое применение предусмотрена административная ответственность – штраф в 5-30 тысяч или арест на 10-15 суток.

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