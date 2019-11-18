Максим Шевченко: Мы должны требовать отставки этого правительства

Общественный и политический деятель Максим Шевченко, отмечая первую годовщину протестов "желтых жилетов" во Франции, обратился к зрителям своего YouTube-канала с той мыслью, что в России оснований для уличных акций значительно больше. Несмотря на это, политическая активность россиян, по мнению публициста, не отвечает моменту и недостаточна.

"Российская система вообще не подразумевает никакое мнение народа. <...> Нам, россиянам, нужно учиться у французов сопротивлению наглому неолиберальному курсу. Мы должны требовать отставки этого правительства, отставки этой партии "Единая Россия", которая контролирует парламент и провалила программу 2020", - заявил ведущий канала.

По мнению Шевченко, "экономики нету", а бумажные рубли обесценены. Кроме того, если во Франции власть выделяет какие-то дотации деревням и фермерам, то в России об этом говорить не приходится из-за торжества "нуворишей" и "грабительского капитала", заметил журналист.

Напомним, что многотысячные акции протеста во Франции начались как акт сопротивления в ответ на повышение цен на топливо. Впоследствии требования митингующих стали политическими. Акции проходят каждую субботу.