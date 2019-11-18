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11:35

Максим Шевченко: Мы должны требовать отставки этого правительства

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Мы должны требовать отставки этого правительства

Общественный и политический деятель Максим Шевченко, отмечая первую годовщину протестов "желтых жилетов" во Франции, обратился к зрителям своего YouTube-канала с той мыслью, что в России оснований для уличных акций значительно больше. Несмотря на это, политическая активность россиян, по мнению публициста, не отвечает моменту и недостаточна.

"Российская система вообще не подразумевает никакое мнение народа. <...> Нам, россиянам, нужно учиться у французов сопротивлению наглому неолиберальному курсу. Мы должны требовать отставки этого правительства, отставки этой партии "Единая Россия", которая контролирует парламент и провалила программу 2020", - заявил ведущий канала.

По мнению Шевченко, "экономики нету", а бумажные рубли обесценены. Кроме того, если во Франции власть выделяет какие-то дотации деревням и фермерам, то в России об этом говорить не приходится из-за торжества "нуворишей" и "грабительского капитала", заметил журналист.

Напомним, что многотысячные акции протеста во Франции начались как акт сопротивления в ответ на повышение цен на топливо. Впоследствии требования митингующих стали политическими. Акции проходят каждую субботу.

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12:46    
12.17
Вы когда будете писать в следующий раз, то снимайте стринги с головы. И так дружбы с головой нет, а тут только ухудшение.

12:17    
Жизнь в России улучшается, МЕДЛЕННО, но улучшается во всех сферах и по большинству показателей! Пусть Путин с Медведевым работают в паре и дальше!

11:45    
А, что Шевченко не говорит, что "жёлтыми жилетами" Франции протестными акциями за год нанесён вред, убыток на 18 миллиардов евро? Вон Гонконг протестующие разнесли в пух и прах и тд.

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