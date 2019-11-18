Другороссы повесили портрет Сталина напротив здания латвийского консульства

Петербургские активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" поздравили Латвию с днем обретения независимости: напротив здания консульства появилось изображение советского руководителя Иосифа Сталина и подпись "Svētkos, nodevēji!" ("С праздником, предатели!").

Сообщается, что таким образом активисты отреагировали на наблюдаемые ими агрессию по отношению к русскому языку и гонения на некоторых политически активных в Латвии россиян.

В составе СССР Латвия находилась с 1940 по 1991 годы.

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