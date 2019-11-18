Жители Карелии жалуются на экологическую катастрофу

В карельском городе Сегежа жители обращают внимание на массовое падение птиц и связывают его с возможной аварией на местном целлюлозном комбинате. Предположение подкрепляется также установившимся необычным туманом, о чем написал в социальных сетях депутат регионального парламента Андрей Рогалевич.

"Произошла экологическая катастрофа, которую можно сравнить лишь с происходящим в газовой камере. Какой ущерб был причинен экологии и жителям города предстоит выяснить прокуратуре и следователям", - гласит его пост.

В тексте отмечается, что аварии такого рода в Сегеже регулярны и что в настоящий момент на улице практически нечем дышать из-за сильного запаха сероводорода.