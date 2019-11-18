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17:12

Депутаты МО "Ульянка" попросили Беглова не повышать цены на проезд

фото ЗакС политика Депутаты МО "Ульянка" попросили Беглова не повышать цены на проезд

Объявленное чиновниками повышение тарифов на проезд в общественном транспорте вызвало протест у муниципальных депутатов, представляющих МО «Ульянка». Они апеллируют к тому, что их избиратели и соседи живут на окраине, но, как правило, вынуждены ездить на работу через весь город, что и без повышения цен влечет за собой существенные траты.

"Также стоит отметить, что реальные доходы граждан не растут последние несколько лет. Просим Вас не повышать стоимость проезда на городском транспорте", - говорится в письме, направленном губернатору Александру Беглову.

Авторы обращения, муниципальные депутаты Павел Кондрашов, Дмитрий Бойко и Сергей Крупко, избрались 8 сентября от Партии роста.

Отметим, что ближайшая для жителей Ульянки станция метрополитена "Проспект Ветеранов" - одна из самых загруженных в Петербурге.

Стоимость проезда с 1 января 2020 года вырастет в наземном транспорте с 40 до 50 рублей, а в метрополитене - с 45 до 55 рублей.


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