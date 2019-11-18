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17:25

Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга просят приговорить к пожизненному заключению

фото ЗакС политика Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга просят приговорить к пожизненному заключению

Гособвинение в ходе прений сторон запросило пожизненное заключение для четырех фигурантов дела о теракте в метро Петербурга, передает «Интерфакс».

Прокурор сочла доказанной вину всех 11 фигурантов дела. К пожизненному лишений свободы она попросила приговорить Аброра и Акрама Азимовых, Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых. Других фигурантов дела она также просит отправить в тюрьму.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».

По делу проходят 11 человек. Ни один из обвиняемых не признал свою вину. Некоторые из них заявили о пытках в «секретной тюрьме», в том числе избиении и ударах током. В СИЗО «Кресты» с одним из обвиняемых, Аброром Азимовым, пытались поговорить члены ОНК, но сотрудники изолятора прервали беседу. Правозащитники подали иск, обжалуя прерывание разговора, но суд отказался его удовлетворить.

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