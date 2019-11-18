Шишкина просит Генпрокуратуру проверить транспортную реформу Петербурга на коррупцию

Лидер партии «Справедливая Россия» в Петербурге Марина Шишкина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить предстоящую транспортную реформу в Петербурге на коррупцию.

По мнению Шишкиной, в действиях петербургских властей могут иметься признаки коррупции. Лидер петербургских эсеров считает, что Смольный намерен «искоренить конкуренцию в сфере пассажирских перевозок».

Шишкина обрали внимание генпрокурора Юрия Чайки на заключение управление ФАС по Петербургу. В заключении указано, что реформа может противоречить закону о конкуренции и сформировать монополию ГУП «Пассажиравтотранс» в сфере перевозок. Это плохо сочетается со значительным увеличением цен на проезд и идеей губернатора Александра Беглова выделить 11,22 млрд рублей на реформу и 44 млрд – на субсии перевозчикам, считает Шишкина.

Лидер петербургских справедливороссов просит Генпрокуратуру проверить на соответствие законодательству решение Смольного о «фактически двукратном взыскании платы за проезд с граждан»: по ее мнению, сначала петербуржцы платят в виде налоговых отчислений, затем – при непосредственном приобретении билета. Также Шишкина считает нужным проверить законность деятельности «Пассажиравтотранса», как «будущего монополиста». При транспортной реформе эта компания станет чуть ли не единственным получателем городской субсидии и пассажирской платы за проезд, а также сможет «регулярно и значительно» повышать тарифы, пояснила Шишкина.

Если проверка выявит нарушение закона в проекте реформы, то Шишкина просит Генпрокуратуру признать действия Смольного незаконными и выдать губернатору Петербурга Александру Беглову представление об устранении нарушений. Также Шишкина просит проверить наличие коррупционной составляющей в действиях чиновников, имеющих отношения к разработке реформы.

Напомним, летом 2020 года Петербург планирует отказаться от более чем 270 направлений маршрутных такси и увеличить количество социальных автобусов. Ранее директор ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко сообщил, что Смольный планирует закупить 1800 автобусов большого класса и 800 - среднего. По его словам, банки и лизинговые компании уже заявили о готовности участвовать в проекте закупки транспортных средств.

В ноябре Смольный объявил о повышении цен на проезд в метро и наземном транспорте до 55 и 50 рублей соответственно. При этом Беглов внес поправку в бюджет, урезающую субсидии для перевозок пассажиров.

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