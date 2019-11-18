Суд не отменил итоги выборов в округе 67 МО «Прометей»

Калининский районный суд отказался отменять результаты голосования в округе 67 муниципального образования «Прометей». Решение принято заседании 18 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Икс об отмене результатов выборов к территориальной избирательной комиссии подали три самовыдвиженца в совет МО «Прометей» Сергей Бобровский, Александра Бруссер и Денис Евдокимов. Экс-кандидаты настаивают на отмене выборов во всех шести избирательных участках округа. По словам самовыдвиженца Сергея Бобровского, у УИКов было много нарушений. В частности, на некоторых участках не заполняли увеличенные формы протоколов, уточнил истец.

Истцы на заседании 18 ноября показали суду видео с УИКов, на которых видно, что увеличенные формы не заполнены, что член комиссии с ручкой в руках подходит к избирательным бюллетеням, что на участок не пускают наблюдателя. Также суд заслушал свидетеля - члена участковой комиссии, которого не пустили на подсчёт голосов в УИК 501.

Представители ТИК 11 на суде заявили, что нарушения если и были, то незначительные. Они не могли повлиять на волеизъявление избирателей, считают представители территориального избиркома.

Экс-кандидаты сообщили ЗАКС.Ру, что намерены оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции.

София Саттарова

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