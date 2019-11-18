Депутата Госдумы Герасименко лишили прав из-за ДТП с мотоциклистом

Гагаринский суд столицы Москвы лишил депутата Госдумы Николая Герасименко («Единая Россия») водительских прав на 1,5 года после ДТП, с места которого скрылся парламентарий, передает агентство новостей «Москва».

Герасименко признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Сам депутат в суд не явился, он до этого привлеклася к административной ответственности.

Суд установил, что Герасименко сбил мотоциклиста, перестраиваясь на другую полосу. Потерпевший упал с мотоцикла, пролетел несколько метров, потерял сознание и пришел в себя в автомобиле скорой помощи. Адвокат настаивала, что Герасименко включил «поворотник» при перестраивании и не превышал скорость.

Ранее Госдума лишила Герасименко неприкосновенности для рассмотрения дела.