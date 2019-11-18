Навального все сильнее радует поведение депутатов Мосгордумы

Стратегия "умного голосования", инициированная политиком Алексеем Навальным и примененная в том числе в столице, дает, по его мнению, все больше полезных плодов. Свободомыслия в речах, которые произносят депутаты Московской городской думы, становится, по его наблюдениям, от раза к разу все больше.

Особенно он выделил прозвучавшие на последней сессии тезисы о необходимости отпустить всех лишенных свободы фигурантов так называемого "московского дела" с выплатой им компенсаций, а также идею судебного преследования сотрудников аппарата столичной мэрии и администрации президента. Обе мысли артикулировал депутат Олег Шереметьев.

"А помните, всякие олухи кричали, что за депутатов от КПРФ голосовать ни в коем случае нельзя? Как хорошо, что избиратели Шереметьева олухов не послушали", - написал оппозиционер у себя в Facebook.

Напомним, что из 45 мандатов в московском парламенте не в последнюю очередь благодаря "умному голосованию" 20 досталось кандидатам, формально не представляющим партию власти.