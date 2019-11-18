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18 ноября, 19:37

Навального все сильнее радует поведение депутатов Мосгордумы

фото ЗакС политика Навального все сильнее радует поведение депутатов Мосгордумы

Стратегия "умного голосования", инициированная политиком Алексеем Навальным и примененная в том числе в столице, дает, по его мнению, все больше полезных плодов. Свободомыслия в речах, которые произносят депутаты Московской городской думы, становится, по его наблюдениям, от раза к разу все больше.

Особенно он выделил прозвучавшие на последней сессии тезисы о необходимости отпустить всех лишенных свободы фигурантов так называемого "московского дела" с выплатой им компенсаций, а также идею судебного преследования сотрудников аппарата столичной мэрии и администрации президента. Обе мысли артикулировал депутат Олег Шереметьев.

"А помните, всякие олухи кричали, что за депутатов от КПРФ голосовать ни в коем случае нельзя? Как хорошо, что избиратели Шереметьева олухов не послушали", - написал оппозиционер у себя в Facebook.

Напомним, что из 45 мандатов в московском парламенте не в последнюю очередь благодаря "умному голосованию" 20 досталось кандидатам, формально не представляющим партию власти.

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0:06   Бордунов  
Лай пригожинского тролля Насрального (21:25) попадает под статью 282 УК РФ.

18 ноября, 21:25   Бордунов  
Лай этой собаки подпадает под статью 294 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению правосудия" путём вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность суда. Максимально до 2-х лет лишения свободы. Где прокуратура?

18 ноября, 19:43    
Одна болтовня депутатов! Собаки лают, караван Россия идёт вперёд!

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