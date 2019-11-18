Бывший замглавы МЧС требует через суд пожизненной пенсии

Бывший заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Леонид Беляев подал иск, в котором требует от ГУ МВД по СПб и ЛО назначения ему пожизненной пенсии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. Размер этого пособия, в его представлении, должен десятикратно превышать минимальный размер социальной пенсии, предусмотренный нормативным актом 2000 года. Однако, в этом президентском указе, посвященном работе на вредных для здоровья объектах, в том числе, связанных с охраной ядерных боеприпасов, непосредственно о сотрудниках охраны речи не идет. Не идет, как выяснилось, в рамках дела речи и о гостайне.

"Санкт-Петербургский городской суд, истребовав необходимые документы и ознакомившись с ними, установил, что по делу нет явной и очевидной необходимости исследовать и оценивать сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении.

Теперь дело Беляева продолжит рассматривать суд районного уровня.

По сведениям "Фонтанки", сейчас экс-чиновник получает пенсию в районе 59 тысяч рублей, а доплата, на которой он настаивает, должна была бы составить около 50 тысяч рублей ежемесячно.

Петербургским ГУ МЧС Беляев командовал с 2006 по 2015 год. В должности замминистра по ЧС после этого Беляев проработал менее двух лет.