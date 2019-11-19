Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой отправили на новое рассмотрение

Президиум Московского городского суда по представлению заместителя генерального прокурора России решил отправить на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, информирует "Интерфакс".

Принятым на заседании решением президиум удовлетворил представление замгенпрокурора Леонида Коржинека, который ходатайствовал о пересмотре решения Мещанского суда Москвы от 11 апреля, который вернул дело Масляевой генпрокурору для устранения препятствий к его рассмотрению, и апелляционного постановления Мосгорсуда от 14 мая, признавшего это решение районного суда законным.

Масляеву, которая заключила сделку со следствием, летом отпустили под подписку о невыезде. Женщина является единственным фигурантом дела "Седьмой студии", который признал вину, поэтому её дело рассматривается в особом порядке. В разбирательстве также участвуют режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Кроме Масляевой, никто вину не признает.