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12:20

Историка Соколова, снабдив книгами и очками, подселили к другим арестантам "Крестов"

фото ЗакС политика Историка Соколова, снабдив книгами и очками, подселили к другим арестантам "Крестов"

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из карантина СИЗО "Кресты" в общую камеру, превентивно выдав ему очки и книги для чтения - как он и просил, уведомил ТАСС председатель петербургской ОНК Александр Холодов.

Он сообщил, что никаких нарушений при содержании выявлено не было. Отмечается, что в камере отсутствует телевизор.

Ранее СМИ писали, что во время следственного эксперимента, который проходил на месте убийства, Соколов предпринял попытку покончить с собой. Эту информацию категорически опровергли в УФСИН Петербурга.

Напомним, Олег Соколов вину в убийстве признал и раскаялся в содеянном.

9 ноября историка достали сильно пьяным из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Попав домой к Соколову, который живет неподалеку от места, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик, а после, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.

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14:50    
Доцент был сппециалистом по Наполеону, а скоро станет специалистом по Крестам. Будет водить туда экскурсии и рассказывать про авторитетных сидельцев.

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