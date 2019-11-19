18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:01

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развожаеву 24 тысячи евро в рамках "болотного дела"

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил Удальцову и Развожаеву 24 тысячи евро в рамках "болотного дела"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что россияне Сергей Удальцов и Леонид Развожаев являются потерпевшими в деле о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году, и назначил им компенсацию в размере 24 тысяч евро. Из этой сумммы 20 тысяч евро оппозиционерам должна РФ, а 4 тысячи - Украина.

Страсбургский суд установил, что власти России нарушили пятую (право на свободу и личную неприкосновенность) и шестую (право на справделивое судебное разбирательство) статьи европейской Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении Развозжаева, которого задержали на Украине, также была нарушена статья 3 (запрещение пыток).

Напомним, в 2014 году Удальцова и Развожаева приговорили к 4,5 годам лишения свободы, сочтя их организаторами массового протеста на Болотной площади, который охватил столицу 6 мая 2012 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:04    
Пропьют!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:51 Муниципал: Дело о погоне за избирательными урнами в МО №75 изучит новый судья

17:28 Старинные дома на Боровой могут лишить охранного статуса

17:21 Проректор Бауманки грозит отчислением студентам, собиравшим поручительства за фигуранта "московского дела"   1

16:54 Финансирование благоустройства сел в Карелии увеличится в пять раз

16:47 Госдума частично разрешила демонстрировать нацистскую символику

16:25 Коммунисты из Мосгордумы посетили Шиес и вступили в спор с полицейскими и охранниками

16:17 ГАТИ выдала ордер на подготовительные работы по второму вестибюлю "Василеостровской"

15:58 Быкова печалит несменяемость руководства в большинстве сфер российской жизни   5

15:26 «Волнующий эпизод» не помог отменить итоги выборов в МО «Прометей»

15:19 Чиновников обязали убрать свалку на правом берегу Невы

14:59 СМИ: В Выборге задержали предполагаемых поджигателей здания суда

14:55 Родители фигурантов политических дел просят Путина оградить их детей от произвола властей

14:39 РКН прояснил свою позицию относительно штрафов за "матерные" гиперссылки

14:35 Петербургские кинематографисты просят Путина уволить главу "Ленфильма"

14:18 Мужчина, прилюдно прирезавший барана в Шушарах, стал фигурантом уголовного дела

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru