Петербургские кинематографисты просят Путина уволить главу "Ленфильма"

Союз кинематографистов Петербурга обратился к Владимиру Путину с просьбой упразднить с занимаемой должности руководителя студии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, информирует 78.ru.

В организации считают, что Пичугин не справляется со своими обязанностями и не предпринимает попыток решения финансовых проблем студии. Кроме того, в союзе уверены, что и Счетной палате следует обратить внимание на "Ленфильм". На грани полного банкротства студия пребывала два раза за последние два года, подчеркнули кинематографисты.

22 октября стало известно о блокировке со стороны ФНС четырех счетов "Ленфильма" в ВТБ и банке "Райффайзен". У киностудии накопилось долгов более чем на 1,5 млрд рублей. В сентябре Путин поручил подчиненным помочь "Ленфильму".