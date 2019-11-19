СМИ: В Выборге задержали предполагаемых поджигателей здания суда

Подозреваемых в поджоге здания Выборгского городского суда мужчину и женщину задержали спустя два дня после инцидента, сообщает ТАСС со ссылкой на свои анонимные источники.

По версии силовиков, мотивом совершения преступления могло стать стремление злоумышленников уничтожить нежелательные документы, хранившиеся в суде: отмечается, что мужчину уже лишали автомобильных прав, а женщину должны были их лишить в ближайшее время за нетрезвую езду.

В результате оперативно потушенного пожара никто не пострадал. Примечательно, что речь идет об уже втором случае поджога этого здания в течение ноября.