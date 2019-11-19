Быкова печалит несменяемость руководства в большинстве сфер российской жизни

Переназначение ректором МГУ 80-летнего Виктора Садовничего навело публициста Дмитрия Быкова на мысль о пожизненном характере занятия начальственных постов в России. Автору все заметнее бросается в глаза, что проблема касается не только политиков, но и чуть ли не большинства сфер деятельности: отечественный начальник - это навсегда. Это тем страннее и печальнее для колумниста, что здравых аргументов в защиту такого положения вещей он, по сути, не находит. Быков обращает внимание: во главе хоть сколько-нибудь заметных организаций, особенно близких к государству, до сих пор наблюдаются лица, оказавшиеся на своих местах еще в начале девяностых годов прошлого века.

"Это в равной степени касается театров, учреждений культуры и главных вузов. Губернаторов, правда, меняют — но губернаторы ведь и перестали быть самостоятельной политической силой. Путин ротирует своё окружение, но окружение-то ведь то же самое — меняются должности", - пишет публицист в свежайшей заметке в "Собеседнике".

По мнению Быкова, описываемый им феномен неизбежно ведет к "деградации и загниванию", но только так, уверен он, российским начальникам комфортно: в конкурентной среде их низкая профессиональная компетенция непременно была бы разоблачена.