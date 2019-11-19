Госдума частично разрешила демонстрировать нацистскую символику

Депутаты государственной думы утвердили в третьем, окончательном чтении закон, частично разрешающий демонстрацию нацистской символики.

Отныне атрибутику времен Третьего рейха можно будет показывать только при условии, что при этом будут отсутствовать признаки пропаганды либо оправдания идеологии нацизма, а также преступлений фашистской Германии.

Примечательно, но в последней формулировке закона нет уточнения, что демонстрация обозначенной символики возможно только в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ.

"В ближайшее время необходимо внести изменения в КоАП и отменить наказание за использование нацистской символики без признаков пропаганды. Соответствующий законопроект внесен", - известила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Принятие данного проекта закона назревало уже давно, так как в отношении россиян систематически возбуждались дела за публикацию военных фотографий времен Второй мировой войны. Показательным стал процесс над 59-летним архангелогородцем Михаилом Листовым, который получил штраф за снимок 1945 года. На нем советские солдаты у стен московского Кремля держат в руках фашистские знамена.