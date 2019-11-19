18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:28

Старинные дома на Боровой могут лишить охранного статуса

фото ЗакС политика Старинные дома на Боровой могут лишить охранного статуса

Два дома по адресу Боровая улица, 59-61 рассматриваются как "мишени" для того, чтобы исключить их из списка построек, обладающих культурно-историческим значением. Cтатус выявленных памятников, по мнению авторов новейшей экспертизы, принадлежит им по недоразумению и не вполне справедливо. На экспертизу, заказанную КГИОП у ООО "Добрый город", ссылается строительное издание "Канонер".

Среди прочего, в тексте документа говорится о "лапидарной и типовой" отделке, которая присуща указанным домам, и о том, что здания являют собой пример утилитарного зодчества, ничем не выделяясь из широкого ряда похожих домов. Такого убеждения придерживается генеральный директор компании ООО "Петербургское наследие" Ян Губин, выступающий в качестве главного эксперта.

Так называемые дома Михайлова на Боровой улице появились во Фрунзенском районе в 1912-1913 годах. Автор проекта - инженер Леонид Котов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:28 Старинные дома на Боровой могут лишить охранного статуса

17:21 Проректор Бауманки грозит отчислением студентам, собиравшим поручительства за фигуранта "московского дела"   1

16:54 Финансирование благоустройства сел в Карелии увеличится в пять раз

16:47 Госдума частично разрешила демонстрировать нацистскую символику

16:25 Коммунисты из Мосгордумы посетили Шиес и вступили в спор с полицейскими и охранниками

16:17 ГАТИ выдала ордер на подготовительные работы по второму вестибюлю "Василеостровской"

15:58 Быкова печалит несменяемость руководства в большинстве сфер российской жизни   5

15:26 «Волнующий эпизод» не помог отменить итоги выборов в МО «Прометей»

15:19 Чиновников обязали убрать свалку на правом берегу Невы

14:59 СМИ: В Выборге задержали предполагаемых поджигателей здания суда

14:55 Родители фигурантов политических дел просят Путина оградить их детей от произвола властей

14:39 РКН прояснил свою позицию относительно штрафов за "матерные" гиперссылки

14:35 Петербургские кинематографисты просят Путина уволить главу "Ленфильма"

14:18 Мужчина, прилюдно прирезавший барана в Шушарах, стал фигурантом уголовного дела

13:55 Прокуратура Чебоксар запретила отчислять студентов за участие в акциях протеста   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru