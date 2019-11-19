Старинные дома на Боровой могут лишить охранного статуса

Два дома по адресу Боровая улица, 59-61 рассматриваются как "мишени" для того, чтобы исключить их из списка построек, обладающих культурно-историческим значением. Cтатус выявленных памятников, по мнению авторов новейшей экспертизы, принадлежит им по недоразумению и не вполне справедливо. На экспертизу, заказанную КГИОП у ООО "Добрый город", ссылается строительное издание "Канонер".

Среди прочего, в тексте документа говорится о "лапидарной и типовой" отделке, которая присуща указанным домам, и о том, что здания являют собой пример утилитарного зодчества, ничем не выделяясь из широкого ряда похожих домов. Такого убеждения придерживается генеральный директор компании ООО "Петербургское наследие" Ян Губин, выступающий в качестве главного эксперта.

Так называемые дома Михайлова на Боровой улице появились во Фрунзенском районе в 1912-1913 годах. Автор проекта - инженер Леонид Котов.